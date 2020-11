Tamponi al Palatedeschi, ecco i nuovi orari Dal presidente Di Maria ok alla concessione della struttura per un periodo maggiore

"Le aree del PalaTedeschi di Benevento destinate ai prelievi, a cura dell’Asl, dei tamponi naso-faringei per il Covid 19 saranno disponibili dalle ore 8 alle ore 19 dal lunedì al sabato per tutto il periodo emergenziale". Lo ha stabilito Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento, Ente proprietario della mega struttura sportiva di via Antonio Rivellini.

"Di Maria - viene comunicato in una nota - accogliendo una richiesta in tal senso della Direzione generale dell’Asl, ha dato disposizioni agli Uffici competenti affinché il “Drive Trough Difesa” impiantato presso il PalaTedeschi possa essere attivo per alcune ore in più ogni giorno feriale. Com’è noto, in via Rivellini si forma una lunga fila di auto in attesa di poter varcare i cancelli del PalaTedeschi e consentire così agli occupanti di sottoporsi ai prelievi: è parso, quindi, opportuno a Di Maria adottare una misura che possa venire incontro alle esigenze reali dei cittadini evitando i maggiori disagi. L’Asl, per poter effettuare i tamponi, aveva richiesto alla Provincia lo scorso 6 novembre di impiantare presso il Palatedeschi sia postazioni di lavoro, grazie anche all’intervento dell’Esercito, nell’area di parcheggio delle auto, sia di usufruire di alcuni locali ed ambienti coperti della megastruttura per le altre necessità logistiche connesse allo scopo. Subito la Provincia aveva concesso l’utilizzo della struttura nell’ottica delle sinergie tra le Istituzioni che la pandemia del resto impone e che, nei mesi scorsi, si erano già concretizzate con l’acquisto da parte dell’Ente di attrezzature e materiale sanitario idonei, consigliati dalle stesse Autorità sanitarie".