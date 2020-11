Strade provinciali, ecco quale saranno asfaltate Dalla Rocca firma per lavori per un importo di oltre 496mila euro

E' stato firmato il contratto per lavori stradali, di competenza della Provincia per un importo complessivo di oltre 496mila euro. Lo ha comunicato Antonio Di Maria, presidente della Provincia di Benevento. L'intervento, consistente nella manutenzione ordinaria, straordinaria e nel risanamento piano viabile lungo alcune arterie del patrimonio della Provincia, è sostenuto finanziariamente da un Decreto del Ministero delle Infrastrutture del marzo scorso. Il progetto esecutivo, con la supervisione del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia, l'ingegnere Angelo Carmine Giordano, prevede l'esecuzione di pavimentazione con conglomerato bituminoso delle seguenti arterie stradali provinciali: n. 27 nel tratto Cimitero Apice - Confine provinciali; n. 150 nel tratto tra le località Cappella e Masseria Maio di Castelpoto; n. 56 (ricadente nei Comuni di Colle Sannita e San Marco dei Cavoti), in alcuni tratti; n. 69 (ricadente nei Comuni di Morcone e Sassinoro), in alcuni tratti; -n. 92 (ricadente nei Comuni di Casalduni e Ponte), in alcuni tratti; n. 125 (ricadente nei Comuni di Airola) tra via Colunni e Corso Montella.

Aggiudicataria dell’appalto dei lavori è la ditta MI.RO.RA Costruzioni s.r.l. con sede in Ginestra degli Schiavoni (BN). Il Direttore dei lavori dell’intervento è l'architetto Giancarlo Marcarelli, mentre il responsabile unico del Procedimento è invece l'ingegnere Salvatore Minicozzi, entrambi del Settore Tecnico della Provincia.