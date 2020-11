Covid, Nessun decesso in 24 ore ma sempre più contagi I numeri della Pandemia nel Sannio. 89 positivi in più e 92 ricoveri al San Pio

Un'intera giornata senza decessi nei reparti covid del San Pio, tre pazienti dimessi e novantadue ricoveri (3 nuove degenze). Fin qui le buone notizie sul fronte della pandemia nel Sannio. Buone notizie solo perchè il numero dei ricoveri è sceso sotto la soglia dei 100 e perchè finalmente, dopo giorni scanditi da una media di due, tre decessi ogni 24 ore, finalmente ieri nessuna drammatica notizia.

Venendo invece alla 'galoppata' dei numeri dei nuovi positivi, dal bollettino dell'Asl si segnalano 89 nuovi positivi - 617 tamponi analizzati - per un totale nel Sannio di 1.461 contagi. Di questi 83 sono sintomatici, 1.244 non hanno per fortuna alcuna complicanza. 25 i guariti in un solo giorno per un complessivo di 565 persone che hanno superato la malattia.

I decessi con la seconda ondata di contagi da coronavirus sono arrivati a 27.