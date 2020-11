Sale a 1.514 il numero dei positivi covid nel Sannio 53 nuovi casi e 19 guariti nelle ultime ore

Sfondata nel Sannio la quota dei 1.500 positivi covid. 1.514 per l'esattezza, 53 in più rispetto a ieri. Sono stati invece 464 i test effettuati nei vari laboratori i cui risultati sono confluiti nei dati dell'Asl di Benevento che a fine giornata lancia il report della pandemia in provincia di Benevento. Dei 53 positivi, solo 4 sono sintomatici. 19 i guariti in sole 24 ore. Due i decessi registrati nella giornata di oggi (LEGGI ALTRO ARTICOLO).