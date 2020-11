Sannio zona rossa. Barone: "Scelta sconsiderata" Il presidente del Consorzio Asi: non escluderei un ricorso contro ordinanza ministro Speranza

“Invece per una scelta sconsiderata si è chiusa l'intera Campania penalizzando anche i territori che hanno pochi casi Covid. Se invece il Governo nazionale - rimarca Barone -, così come fece a marzo, avesse scelto di decretare un lockdown generale (scelta saggia) allora nessuno avrebbe potuto reclamare nulla. Oggi ci troviamo nella condizione che Benevento è al pari di realtà provinciali che hanno 100mila, 50mila o 30mila casi. Nel beneventano ad oggi abbiamo 1.665 casi, in alcune province del nord i casi dell'intero Sannio sono riscontrati in un solo comune. Ma si va oltre: i casi totali del Sannio sono stati superati per casi giornalieri a Napoli e altre province nel report della Protezione Civile di oggi (riferito ai dati di ieri): il Sannio ieri ha avuto 90 nuovi contagi Covid, Napoli 2.350, Torino 2.259 etc etc. Onestamente – conclude il presidente dell'Asi - non escluderei un ricorso contro l'ordinanza del ministro Speranza”.