Benevento. Ancora due persone decedute nei reparti Covid Le vittime avevano 55 e 59 anni. L'annuncio dei sindaci di Apice e Montesarchio

Erano entrambe ricoverati nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento le due persone che tra ieri sera e questa notte hanno perso la vita. Una giornata tristissima. Si tratta in entrambi i casi dei pazienti più giovani che hanno perso la vita a causa del maledetto virus. Uno di 55 anni, residente a Benevento ma domiciliato ad Apice, l'altro di Montesarchio di 59 anni. A darne la tristissima notizia sulle pagine ufficiali dei social sono stati i sindaci Angelo Pepe di Apice e Franco Damiano di Montesarchio.

“Purtroppo oggi una triste notizia ha scosso la nostra comunità: la dipartita di un cittadino non residente, ma domiciliato qui da molti anni, che aveva contratto il Covid-19. Ci uniamo tutti al dolore della famiglia” è il messaggio di cordoglio del primo cittadino Angelo Pepe che rimarca: “Non abbassiamo la guardia, la situazione diventa sempre più complicata, ma gestibile se c'è il contributo della responsabilità di ognuno di noi”.

“Dobbiamo ancora una volta purtroppo salutare un amico ricoverato da tempo al San Pio per via delle complicanze legate al covid, ci ha lasciato” ha invece scritto il sindaco di Montesarchio, Damiano che ricorda l'amico scomparso: “Ad Antonio ero fortemente legato, per amicizia, per vicinanza familiare così come piacevolmente avviene nelle nostre comunità: una perdita che mi riempie di dolore. A nome di tutta la comunità montesarchiese abbraccio la famiglia porgendo le più sentite condoglianze”.