L'Arma presenta il Calendario storico 2021 L'edizione dedicata al 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri

Quella di oggi per l'Arma dei Carabinieri sarebbe stata la giornata di presentazione del Calendario Storico e dell’Agenda Storica 2021. Lo è stata ugualmente ma senza la tradizionale conferenza stampa convocata ormai da anni in tutti i comandi provinciali. Questo a causa ovviamente delle misure di contenimento della pandemia.

Dopo l'illustrazione in videocollegamento del numero uno dell'Arma, il generale di Corpo d'Armata, Giovanni Nistri con lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e il professor Aldo Onorati eil giornalista Aldo Cazzullo a tenere le fila del racconto, dal comando provinciale di Benevento, retto dal colonnello Germano Passafiume, arriva un'immagine attraverso la quale si vuole trasmettere l'interesse di sempre nello sfogliare lo storico calendario che da decenni ormai rappresenta un'icona per per l'Arma, i cittadini e i tanti ormai appassionati collezionisti.

Tema del 2021 uno dei massimi simboli italiani, Dante Alighieri, di cui ricorre il settecentenario della scomparsa.

Nella foto il comandante della Stazione carabinieri Benevento, il luogotenente Mario Diario con un carabiniere mentre osservano le illustrazioni descritte dalla penna di Valerio Massimo Manfredi, cantore e custode della storia antica, e alle tavole realizzate da un esponente della Transavanguardia italiana, Francesco Clemente.

“Un Maresciallo, Donato Alighieri, emblema del buon carabiniere, toscano come il Sommo Poeta, è il filo conduttore trasversale fra i dodici racconti – spiegano dall'Arma -, uno per ogni mese. Alighieri, colto fino al punto di conoscere a memoria l’intero Poema, narra di vicende verosimilmente accadute nel suo percorso di carriera e nelle diverse esperienze operative maturate, percependo le parole di Dante come fonte insostituibile d’ispirazione per coraggio, inventiva e generosità.

Le storie, ispirate da episodi di vita vissuta, e le immagini, raffiguranti simboli ed elementi dei Carabinieri facilmente riconoscibili, si sposano e dialogano fra loro in una letteratura mista che riporta a stili ed epoche da cui traspare lo spirito eroico del militare e la consapevolezza di trovare anche nei gesti più piccoli il coraggio di una vita di Valore, facendo inoltre da contrappunto alle terzine della Divina Commedia del Sommo Poeta e celebrarne il 700esimo anniversario della scomparsa. Nella forza delle parole si distinguono in modo tangibile i livelli di cura e attenzione espressi nelle attività del narratore, così come lo spirito di sacrificio e fedeltà del Carabiniere che veglia ogni giorno sugli altri”.

Iniziata nel 1928, la pubblicazione del Calendario, giunta alla sua 81^ edizione, dopo l’interruzione post-bellica dal 1945 al 1949 venne ripresa regolarmente nel 1950 e da allora è stata puntuale interprete, con le sue tavole, delle vicende dell’Arma e, attraverso di essa, della Storia d’Italia.

Oltre al Calendario, è stata pubblicata anche l’edizione 2021 dell’Agenda, incentrata sul tema “Pinocchio e i Carabinieri”, ove è tangibile il legame indissolubile tra il celebre racconto e l’Arma, celebrando così i 140 anni dalla prima apparizione pubblica dell’opera di Carlo Lorenzini, conosciuto come Collodi, e ricordando al contempo le sue espressioni nel mondo delle arti grazie al prezioso contributo offerto da moltissimi illustratori e artisti in una sorta di sfida artistica”. A completare l'offerta editoriale il calendarietto da tavolo (l’intero ricavato della vendita è devoluto all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri) e dal planning da tavolo dedicato al 150° anniversario di Roma Capitale e alle altre Capitali d’Italia. Da un secolo e mezzo la Città Eterna detiene il titolo di Capitale d’Italia. In questo caso il ricavato della vendita verrà devoluto all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, una delle più antiche istituzioni dedicate all’infanzia e polo di ricerca d’eccellenza a livello internazionale.