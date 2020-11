31 nuovi casi nel Sannio. Più di 50 morti covid da febbraio Il bollettino Asl per il Sannio: solo 3 i sintomatici

Sono 31 i nuovi casi positivi di coronavirus nel Sannio per l'Asl, con una percentuale di poco più del 10 per cento del totale dei tamponi analizzati in giornata: 282. Dei 31 nuovi positivi solo 3 hanno manifestato sintomi, mentre gli altri 28 sono del tutto asintomatici o hanno accusato solo lievi fastidi. 1 vittima nel Sannio, col totale in questa seconda ondata che arriva a 34: coi 17 della prima fase si arriva a più di cinquanta morti nel corso dell'epidemia.

17 invece i nuovi guariti nella giornata di oggi.