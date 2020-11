Orient@mente 2020. L'Unisannio incontra Diego Della Valle Mercoledì 18 novembre 2020, alle ore 10.45 sul canale you tube dell'ateneo snanita

I corsi di laurea magistrale in Economia e Management e Scienze Statistiche organizzano mercoledì 18 novembre 2020, dalle ore 10.45, la quarta edizione di ORIENT@MENTE, incontro/confronto dedicato agli studenti del primo anno dei corsi di studio magistrali e del terzo anno dei corsi triennali DEMM.

Come nelle edizioni precedenti, saranno fondamentali le testimonianze dei laureati dell’ateneo attivi nel mondo del lavoro. E tra i laureati ad honorem del DEMM quest’anno porta la sua testimonianza Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato di TOD’S Spa. Il noto imprenditore raccontarà quali sono le competenze più importanti per essere competitivi sul mercato del lavoro e quali, a suo avviso, quelle che lo saranno nel medio periodo.

L'obiettivo dell’iniziativa è quello di informare gli studenti già iscritti alle lauree magistrali del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi sulle tante opportunità formative e professionali offerte (stage, tirocini, tesi in azienda, double degree, Erasmus, laboratori linguistici, ecc.) nonché sulle future iniziative in tema di orientamento in itinere e in uscita (corsi di team building, di scrittura scientifica, di auto-presentazione, stesura di curriculum vitae e approccio al colloquio di selezione, ecc). Insomma, l’intento è capire come costruire la propria “cassetta degli attrezzi” da utilizzare sul mercato del lavoro. La prima parte di Orient@mente sarà visibile in streaming sul canale YouTube di Unisannio.