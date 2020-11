Nuovo corso per la sezione moda del 'Palmieri - Rampone' Questa mattina l'incontro alla Rocca dei Rettori con il presidente Di Maria

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori la Dirigente scolastica Giuseppina Merola, con il docente Lupo Tommaselli dell’Istituto Superiore Professionale Tecnologico del “Palmieri – Rampone”.

"Nel corso del colloquio - viene comunicato dall'Ente provin ciale - cui ha preso parte anche il capo staff Renato Parente, sono stati analizzati temi connessi alle dotazioni logistiche a servizio delle attività didattiche offerte dall’Istituto: in tale ambito, la Dirigente ha prospettato al Presidente la necessità che venga accolta, secondo le norme vigenti in materia di offerta formativa, la previsione presso l’Istituto di un Corso serale di 'Nuovo indirizzo della Sezione Moda'. La proposta, ha dichiarato la Dirigente, nasce dal fatto che l’Istituto, con l’intento di consolidare i rapporti con la realtà socio-economica del territorio, ha recepito le istanze e le esigenze che sono state rappresentate dal mondo del lavoro. Il Presidente Di Maria ha voluto assicurare il suo interessamento per il successo dell’iniziativa del “Palmieri – Rampone” ritenendo il progetto illustrato dalla Dirigente importante e meritorio del più caloroso sostegno".