Devotto nominata Segretario generale della Provincia Il via libera da parte del ministero dell'Interno

Si è concluso l’iter per la nomina del nuovo Segretario generale titolare della Provincia di Benevento. Il presidente dell'Ente, Antonio Di Maria, ha ricevuto nei giorni scorsi il Decreto del Ministero dell’Interno di assegnazione della dottoressa Maria Luisa Dovetto alla sede di Segreteria Generale Classe “A” della Provincia di Benevento, in quanto in possesso dei requisiti prescritti, ha firmato stamani il relativo decreto presidenziale di nomina.

La dottoressa Dovetto aveva nell’ultimo anno solare già ricoperto la carica di Segretario Generale supplente e quella di Segretario Generale reggente.