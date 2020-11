Tre vittime nei reparti covid del San Pio, ricoveri in aumento A perdere la vita un 86enne di Benevento, un 75enne di Caserta e un 84enne di Salerno

Sono tre uomini le ultime vittime registrate all'interno dei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Si tratta di un 86enne del capoluogo sannita, un 75enne della provincia di Caserta e di un 84enned i Salerno, ricoverati nei reparti di terapia intensiva e sub intensiva del padiglione Santa Teresa.

Inizia, dunque, ancora una volta male la settimana sul fronte della pandemia nel Sannio. Ogni giorno un bollettino amaro per familiari, medici, infermieri e per le comunità interessate dai lutti.

Tona a salire anche il numero dei ricoveri nel sannio. Quasi dieci degenti in più nelle ultime ore e nessuna dimissione. Il numero totale dei pazienti è arrivato nuovamente a 96, contro gli 87 di ieri. Nuovi ricoveri di pazienti con sintomi più o meno acuti della malattia che sono stati effettuati in Malattie infettive, Medicina interna e Medicina d'urgenza. Restano invece 6 i decienti in terapia intensiva e 14 in sub intensiva.