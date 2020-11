Covid. Nuovi casi nel Sannio: i dati di Asl e ospedale Altri 60 positivi segnalati dall'azienda sanitaria e 41 contagi dai tamponi al San Pio

Altri sessanta casi di covid segnalati dall'Asl, più di quaranta positivi dai tamponi processati al San Pio. E purtroppo anche un nuovo decesso. Sono i dati dell'emergenza covid nel Sannio per oggi, lunedì 16 novembre.

Secondo quanto emerge dal report elaborato dall'azienda sanitaria di via Oderisio diventano 1639 i contagi nel beneventano. Sessanta i nuovi positivi emersi in giornata su 633 test effettuati, di cui 4 sintomatici e 56 asintomatici. E sale complessivamente a 35 il numero dei decessi dall'inizio della nuova ondata di contagi.

Ci sono però anche 24 nuove guarigiorni per un totale di 630 cittadini che hanno ormai superato la malattia.

Come detto, nuovi casi sono emersi dai 347 tamponi processati nei laboratori dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, di cui 64 risultati positivi. Ma nel consueto bollettino diramato in serata dal nosocomio sannita viene precisato che dei sessantaquattro positivi, 43 rappresentano nuovi casi. Di questi 41 sono cittadini residenti nella provincia di Benevento e due sono residenti in altra provincia, mentre gli altri 21 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.