Covid. Due anziani morti al San Pio e boom di ricoveri A perdere la vita nei reparti Coronavirus una 84enne di Castelfranco e un 83enne di Airola

Diciotto nuovi ricoveri nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento e un decesso. Questo il quotidiano bollettino, in evoluzione ora dopo ora, fornito dal Rummo. Anche oggi, dunque, la morte di una persona che si trovava da alcuni giorni all'interno dell'ospedale sannita.

Si tratta di una 84enne di Castelfranco in Miscano. Balzo in avanti, purtroppo, per i ricoveri. 18 in più rispetto a ieri, tenendo conto del numero dei pazienti dimessi, 7 in 24 ore. Attualmente al San Pio sono infatti ricoverate 106 pazienti. Di questi 82 sono della provincia di Benevento, 24 provenienti da altre zone.

AGGIORNAMENTO

In serata il sindaco di Airola, Michele Napoletano, con un post sulla sua pagina Facebook ha annunciato la morte di un altro concittadino peraltro suo parente: “Oggi ci ha lasciato un altro grande pilastro della nostra famiglia. Il coronavirus ha portato via anche zio Carlo". Tre pensionati in meno di una settimana. "Siete stati un punto di riferimento fondamentale durante tutta la mia vita, un inestimabile esempio di bontà, umiltà e rettitudine. Grazie per i valori e l'affetto che ci avete trasmesso. Possiate sempre riposare in pace e vegliarci dall'alto" ha concluso, affranto, il primo cittadino della città di Airola.