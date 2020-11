Raccolta di prodotti da banco ad uso pediatrico nelle farmacie L'iniziativa in città de Il pozzo di Giacobbe Parrocchia Sacro Cuore Benevento

Per celebrare la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, la Fondazione Francesca Rava NPh (Nuestros Pequenos Hermanos) Italia onlus, promuove patrocinata dalle maggiori istituzioni - Presidenza della Repubblica Italiana, Consiglio dei Ministri, Federfarma Nazionale, FOFI Nazionale e della maggior parte di regioni e provincie italiane - un momento di sensibilizzazione e riflessione sui diritti dell’infanzia ma anche di aiuto concreto tramite una raccolta di prodotti da banco ad uso pediatrico e prodotti baby care, da donare ad enti non-profit che aiutano i bambini in povertà sanitaria in Italia e nell’Ospedale pediatrico NPH Saint Damien in Haiti.

I volontari dell’associazione Il pozzo di Giacobbe Parrocchia Sacro Cuore Benevento, che hanno nuovamente risposto all’invito della Fondazione Francesca Rava, aspettano i donatori per l’intera giornata del 20 Novembre presso le farmacie beneventane che hanno aderito all’iniziativa, ovvero, la farmacia San Diodato, sita al viale Mellusi n. 108 e la farmacia IGEA, sita al Viale Mellusi n. 77. Nella provincia partecipano all’evento solidale la farmacia Santa Rita, sita in Castelpoto al Corso Principe di Napoli n. 1 e la farmacia Cicchiello, sita in Molinara alla via Roma n. 35. Quest’anno, in considerazione della peculiarità della situazione che stiamo vivendo, l’evento si protrarrà, autogestito dalle farmacie, fino al 27 Novembre. Pertanto, avremo tutti più tempo a disposizione per aiutare i bambini con famiglie in difficoltà. L’auspicio è quello di poter replicare il successo delle precedenti edizioni certi che nessuno farà mancare anche un piccolo contributo a sostegno dell’infanzia meno fortunata.