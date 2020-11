Covid e assembramenti, Mastella dichiara guerra ai fumatori Ordinanza sindacale: stop a sigarette in aree pubbliche del centro e nei pressi di attività

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella dichiara guerra ai fumatori, o meglio a coloro che si fermano in strada magari in compagnia di altre persone per fumare. Un gesto che implica di abbassare la mascherina e quindi potrebbe far aumentare il rischio di contagio.

Per evitare ciò, in serata, il primo cittadino ha emesso un'ordinanza con la quale ordina il divieto di fumare all'intenro del centro storico ed aree limitrofe; presso le fermate dei mezzi di trasporto pubblico; nelle aree e sui marciapiedi in prossimità degli istituti scolastici; nelle aree pubbliche in situazioni di coda in attesa di accedere a esercizi commerciali (pubblici esercizi, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) uffici pubblici e privati, e ad ogni altro luogo; nelle aree ludiche dedicate al gioco dei bambini, all'interno dei parchi pubblici e giardini comunali presenti sul territorio comunale.

Il sindaco Mastella lancia un appello ai cittadini affinchè spontaneamente assumano comportamenti improntati alla massima prudenza evitando così “occasioni di contatti interpersonali quando non strettamente necessari”. Misure adottate contro la diffusione della pandemia che purtroppo a Benevento e nel Sannio non conosce sosta.

Il primo cittadino confida inoltre “in una più intensa e rigorosa attività di controllo e vigilanza da parte delle forze dell'ordine sui comportamenti dei minori” e chiede al comandante della polizia municipale di Benevento di raccordarsi “nelle previste sedi di coordinamento, con i responsabili delle altre forze dell'ordine per l'organizzazione dei servizi di vigilanza e controllo”.