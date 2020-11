Boom positivi i al San Pio: più del 20 per cento dei tamponi 108 casi su 418 tamponi: 89 sono nuovi casi

Boom di casi covid al Rummo: più del 20 per cento di tamponi positivi come spiegano dal nosocomio sannita: "Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 418 tamponi, dei quali nr. 108 risultati positivi. Dei centootto positivi, nr. 89 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 86 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 3 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 19 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata".