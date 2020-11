Frana località Feo, minoranza incontra la Provincia Colloquio tra Di Maria e i consiglieri di Foiano di Valforotre

I consiglieri di minoranza di Foiano di Valfortore hanno incotrato il presidente della Provincia, Antonio Di Maria per prospettare alcune problematiche su lavori stradali ed altre opere pubbliche interessanti il territorio di quel comune. Presenti l’ingegnere Nicola Esposito (capogruppo) ed il dottorre Antonio Giuseppe Martucci, accompagnati dal geologo Michele Capuano.

In particolare, per quanto concerne la viabilità provinciale, è stato richiesto al Presidente di interessarsi per i lavori di messa in sicurezza di un tratto in frana in località Feo sulla Strada provinciale n. 50, nonché sul completamento in territorio di Foiano Valfortore dei lavori in atto sulla provinciale n. 54 tra i Comuni di Baselice e la stessa Foiano. Infine, è stato rappresentato al Presidente della Provincia l’esigenza di un intervento per la salvaguardia dell’alveo e di alcune abitazioni lungo il fiume Fortore nel territorio di Foiano.

Il Presidente della Provincia, preso atto di tanto, ha comunicato che, per quanto concerne l’intervento per il dissesto in località Feo, già finanziato con 120mila Euro, i relativi lavori saranno quanto prima consegnati all’Impresa individuata per la realizzazione elle opere necessarie; mentre, per quanto concerne le altre opere a farsi sulla Strada provinciale n. 54 in territorio di Foiano Valfortore, ha già invitato il Settore Tecnico della Provincia a prendere nota delle esigenze del territorio. Di Maria ha infine assicurato il suo impegno per la messa in sicurezza dell’area rivierasca e dell’alveo del Fortore.