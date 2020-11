Sicurezza stradale, Schipani incontra assessore Ambrosone Dopo gli incidenti registrati a ridosso degli incroci di via Piccinato con via Bari e via Salerno

Il presidente dell’associazione Io X Benevento, Giuseppe Schipani, ha incontrato l’assessore alla Mobilità e ai Servizi Sociali, Luigi Ambrosone, per affrontare l’annosa questione di pericolosità che riguarda gli incroci di via Piccinato con via Bari e via Salerno. Incontro sollecitato dall'associazione dopo i numerosi incidenti che si sono verificati. "Ovviamente - ha spiegato Schipani -, bisogna fare i conti con la disponibilità economica del comune ma l’assessore Ambrosone, verificata la necessità, si è impegnato a trovare una soluzione. Pertanto, l’associazione Io X Benevento, ringrazia per la disponibilità e per l’intervento dell’assessore e dei tecnici e si augura che in breve tempo si possa arrivare ad evitare altri incidenti stradali pericolosissimi per i residenti".