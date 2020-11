Strade provinciali, oggi il sopralluogo di Di Maria Il presidente ha visitato i paesi oggetto di interventi da parte della Provincia

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha effettuato tre sopralluoghi su altrettante strade provinciali.

Accompagnato dal Dirigente del Settore Tecnico, Angelo Carmine Giordano, e dai funzionari tecnici: Salvatore Minicozzi, Giancarlo Marcarelli, Filippo Iadanza, Alessandrina Papa e Mario Caracciolo, e con il Capo Staff Renato Parente, il Presidente ha voluto "verificare l’andamento di alcuni lavori, assistere alla consegna di un altro e discutere con i sindaci interessati di ulteriori interventi di messa in sicurezza. E in particolare, con i sindaci di Cusano Mutri, Giuseppe Maturo, e di Cerreto Sannita, Giovanni Parente, ha effettuato un sopralluogo sulla strada provinciale “Mutria” ed ha esaminato con loro e con gli ingegneri del settore i possibili percorsi tecnici e le opzioni amministrativi per la messa in sicurezza dell’arteria, essenziale per i collegamenti con Cusano Mutri e Pietraroja e con Bocca della Selva; con Luigi Facchino, sindaco di Fragneto Monforte, ha presenziato alla formale consegna dei lavori all’Impresa e all’apertura del cantiere dei lavori di risanamento e messa in sicurezza di un tratto in frana sulla Strada provinciale numero 97 “Vitulanese II tronco” collegante Fragneto Monforte e Ponte".

Infine, Di Maria insiema al sindaco di Casalduni Pasquale Iacovella ha effettuato un sopralluogo per "l’avvio dei lavori di messa in sicurezza e ripristino della spalla sinistra del torrente Malepara sulla provinciale numero 95 collegante Campolattaro - Fragneto Monforte - Casalduni. Questi lavori, dell’importo di 300mila euro, fanno seguito ad un precedente intervento, portato a compimento dalla stessa Provincia, con il quale fu ricostruito il ponte sul Malepara spazzato via dall’alluvione dell’ottobre 2015. Sulla spalla sinistra del torrente, tuttavia, non fu possibile portare a termine la ricostruzione della carreggiata tanto che il traffico veicolare oggi si svolge su una sola corsia: dunque, verranno ora realizzate ulteriori opere per la ricostruzione della sezione della strada che non c’è più e la sua messa in sicurezza al fine di consentire la riapertura dell’intera carreggiata. In un altro punto sulla stessa arteria numero 95, inoltre, a circa tre chilometri di distanza dal torrente Malepara, il Presidente Di Maria ha visionato il cantiere dei lavori di una costruenda paratia per la messa in sicurezza di un ampio tratto di carreggiata".