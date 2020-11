Scuola chiusa, l'Asl predispone un camper dedicato per i test Sabato e domenica in piazza Castello



Come disposto dalla Regione Campania, l’Azienda Sanitaria Benevento da qualche giorno sta effettuando i test rapidi per Covid-19 al personale scolastico, agli alunni ed ai loro familiari. “Alla luce delle richieste ricevute e della notevole affluenza - dichiara Gennaro Volpe, il Direttore Generale della Asl - abbiamo predisposto presso il capoluogo cittadino, un ambulatorio mobile con personale specializzato, per l’effettuazione dei test in assoluta sicurezza”.

Il camper sarà installato in piazza Castello, nello spazio adiacente alla Villa Comunale di Benevento, nei giorni di sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 17. "L’accesso spiega l'azienda sanita - gestito e organizzato nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie, sarà gratuito e consentito al personale scolastico, ai bambini entro i 6 anni di età ed ai loro familiari conviventi, secondo gli elenchi comunicati all’Asl dai rappresentanti scolastici o prenotati dal numero verde regionale. Per sottoporsi all’esame, che consiste nella effettuazione di un test antigenico per rilevare l’eventuale infezione da Coronavirus, è necessario essere residenti nella nostra provincia e presentarsi muniti di tessera sanitaria. Il risultato potrà essere acquisito dopo pochi minuti, attraverso una app scaricabile sul proprio telefonino".

"In questo momento di difficoltà e di superlavoro per la pandemia in atto - chiarisce il direttore - stiamo cercando di superare le criticità che via via si presentano, mettendo in campo tutte le misure possibili per dare risposte efficaci ai cittadini. Ringrazio per questo tutti i dipendenti e i direttori dei distretti sanitari per la fattiva collaborazione, nonché, i rappresentanti delle istituzioni locali con i quali il dialogo e il confronto sono continui ed indispensabili”.