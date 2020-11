Inquinamento, Mastella ordina: temperatura non superiore a 19° L'ordinanza del sindaco dopo i continui sforamenti segnalati dalle centraline a Benevento

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella questo pomeriggio ha emesso un'ordinanza con la quale regola il funzionamento degli impianti di riscaldamento. Impianti termici per la climatizzazione invernale ubicati sull'intero territorio comunale: temperatura ambiente (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare) non deve risultare superiore a 17°C + 2°C di tolleranza negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

la temperatura ambiente (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare) non deve risultare superiore a 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

ridurre di 2 ore il periodo massimo consentito per l'esercizio degli impianti alimentati a combustibili liquidi o solidi, da attuarsi dalle ore 16 alle ore 18 di ogni giorno;

di vietare, ai sensi dell'art. 182 comma 6 bis del Decreto Legislativo 152/2006, fino al 15 aprile 2021, la combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere;

che agli impianti o apparecchi a biomassa solida di vetusta installazione, prima di ogni accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione ad opera di operatori qualificati. Per i trasgressori multe da 25 a 500 euro.