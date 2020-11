Mastella: troppa gente in giro sono incavolato Il sindaco di Benevento annuncia controlli più severi: domani chiusa la mia segreteria in Comune

“Vedo molto rilassamento in giro, troppa gente che, con scuse plausibili e non, gira per strada. Davvero sono dispiaciuto ed incavolato". Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella commenta i dati di una giornata nera sul fronte della pandemia. Il primo cittadino, evicentemente anche dopo aver appreso della morte di tre persone residenti in città - oltre ad altri due anziani di Faicchio e Bonea - sbotta e annuncia: "Ho dato incarico di maggiori controlli. Per intanto, domani al Comune sarà chiusa la mia segreteria e gli uffici annessi, per una giusta prevenzione, per un caso che tocca, non direttamente, un mio collaboratore. Vi prego – esorta Mastella - prendetela sul serio”.