Iannace (FI): "De' Longis amico vero: dolore fortissimo" "Intelligenza viva, uomo brillante: sarà stella polare per tutto il Sannio"

"E profondo il dolore che mi provoca la scomparsa dell'amico Andrea De Longis. Ho condiviso con lui esperienze politiche e amministrative, ma soprattutto ho avuto il beneficio di giovare della sua amicizia, di un'intelligenza viva che non si può non apprezzare, di una battuta sempre pronta e brillante. È un vuoto profondo quello che lascia Andrea, ma il suo ricordo e il suo esempio resteranno una stella polare per me, e mi auguro per tutto il Sannio" così il sindaco di San Leucio e coordinatore provinciale di Forza Italia Nascenzio Iannace