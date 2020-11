Covid. Il sindaco: "Airola sta pagando un prezzo altissimo" Nella tarda serata di ieri la morte di un 61enne. Napoletano: “Non aveva nessuna patologia”

La città di Airola, in Valle Caudina, sta pagando un prezzo troppo alto in termini di contagi ed ora, purtroppo anche per i decessi legati al Covid 19. L'ultimo ieri sera tardi al San Pio di Benevento che ha fatto slaire a 6 le vittime in 24 ore.

“Airola piange una nuova vittima del Covid. Un abbraccio ai suoi cari ed a tutti quanti hanno patito o stanno patendo le sofferenze legate a questo drammatico momento storico”. Questo il messaggio lanciato ieri sui social dal primo cittadino Michele Napoletano che traccia un bilancio della delicata situazione: “Non ci aspettavamo questo ulteriore e drammatico lutto. Ieri sera sono stato informato della morte del nostro concittadino. Aveva 61 anni e nessuna patologia. Una persona contraddistinta da un'educazione esemplare. Una persona buona e stimata da tutti in paese. Un dramma”.

Si tratta questa della quarta vittima legata al Covid 19 e residente ad Airola. “Attualmente - spiega il sindaco Napoletano - sono 120, forse 122 i casi nel nostro paese. Sono troppi. Tre persone sono attualmente in degenza. Di queste – rendiconta la fascia tricolore che prima dell'istituzione della zona rossa era corsa ai ripari mettendo in campo misure restrittive importanti ma necessarie dopo l'impennata dei casi – una sta affrontando la riabilitazione, altre due sono al San Pio. Speriamo che possano piano piano superare la malattia.

“Dopo i primi decessi – spiega ancora il sindaco Napoletano che negli ultimi giorni ha perso due familiari per il Covid – tutti ad Airola hanno capito la gravità della situazione. Da due giorni stiamo effettuando i tamponi al personale del Comune, in particolare ai vigili urbani e a tutte le categorie che in questo momento sono in prima linea contro la pandemia, come anche i carabinieri. Ora attendiamo gli esiti e speriamo che tutto possa finire al più presto”.