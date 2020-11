Cug Unisannio: seminario sul linguaggio di genere Lunedì dalle 10.30 sulla piattaforma online dell'Università del Sannio

I Comitati Unici di Garanzia dell'Università del Sannio e dell’Università degli Studi di Napoli Orientale hanno organizzato per lunedì 23 novembre alle ore 10.30, un seminario di formazione e informazione sulla promozione del “linguaggio di genere”.

L'intento è diffondere e agevolare l’innovazione ed il cambiamento culturale tramite l’utilizzo di termini non discriminatori in tutti i documenti di lavoro, in linea con le implementazioni in materia di linguaggio inclusivo da adottare all’interno della pubblica amministrazione (Direttiva n. 2/19 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

In particolare, il prof. Giuseppe Balirano, presidente CUG dell'Orientale, curerà l’avvio dei lavori, Antonella Napolitano, presidente CUG dell'Unisannio, esporrà gli argomenti introduttivi sul seminario (promozione del “linguaggio di genere”) e la dott.ssa Patrizia Tomio, diversity manager dell’Università degli Studi di Trento e past president e componente Direttivo della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane, interverrà nella qualità di relatore. Il link per partecipare da remoto su www.unisannio.it