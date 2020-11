Al San Pio ricoveri a quota 113 e due decessi nelle ultime ore Dopo il 61enne di Airola non ce l'ha fatta un 92enne di Aversa

Al 61enne di Airola deceduto nei reparti covid del San Pio nella tarda serata di ieri, purtroppo si è aggiunto un altro paziente alla lunga lista dei decessi. Si tratta di un 92enne di Avera, in provincia di Caserta ricoverato da alcuni giorni a Benevento. Continuano ad aumentare i ricoveri nei reparti dedicati alla cura del coronavirus dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sono 113 le persone ricoverate. Allo stato restano a disposizione altri 9 posti. Dai 113, infatti, si devono scorporare le 11 persone nell'area isolamento Covid nel Pronto Soccorso. Si tratta di persone in trattamento ospedaliero ma che si spera possano lasciare la struttura di emergenza non appena le condizioni di salute lo permettano.

Due le persone dimesse nelle ultime 24 ore.