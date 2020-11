Confcommercio ad Assunta Raffaella: uniti possiamo farcela Covid e commercio. La risposta di Romano all’accorata lettera della commerciante di Dugenta

Ieri l'accorato appello della signora Raffaella, commerciante di Dugenta che attraverso Ottopagine.it aveva lanciato un grido di allarme alla Confcommercio di Benevento. Oggi il presidente della confederazione dei commercianti di Benevento risponde all'imprenditrice.

La ConfCommercio Benevento accoglie l’appello della commerciante di Dugenta e provvede a informarla che le sue preoccupazioni sono quelle dei piccoli imprenditori del Sannio ma anche di tutti i piccoli commercianti italiani ai quali non resta che attendere l’impianto del disegno di legge di bilancio per il 2021 che si configura come uno schema di preparazione di scelte operative che avverranno sulla scorta di risorse ancora da definire.

La nostra Confederazione sta lottando nelle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sul disegno di legge 2021 affinchè si definiscano norme sulla gestione e sul controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza che resta in attesa in sede europea dell’attivazione di investimenti strategici e di riforme che dovrebbero condurre alla rimozione dei “colli di bottiglia” del sistema Paese”.

Quanto alla istituzione del “Fondo Ristori”, la dotazione di 3,8 miliardi di euro per il prossimo anno andrà certamente e fortemente rafforzata sulla scorta dell’annunciato prossimo scostamento di bilancio nell’ordine dei 20 miliardi di euro. Inoltre – continua Nicola Romano – stiamo combattendo affinchè i ristori siano resi più inclusivi rispetto ai principi di “zonizzazione” territoriale e di individuazione dei beneficiari non solo per codici ATECO, tenendo conto di quanto l’emergenza economica e sociale si sia fatta, anche in termini di cadute dei fatturati, pervasiva e trasversale. Stiamo lavorando anche per dare risposte sul fronte delle moratorie fiscali a partire dal calendario fiscale di quest’ultima parte dell’anno ed alla proroga della moratoria creditizia oltre giugno 2021. Ma è fin d’ora chiaro che, anche in questo caso, sarà necessario fare di più: ConfCommercio Benevento potrà farlo meglio territorialmente se agirà insieme a chi la ononerà di essere rappresentati da noi: questo è l’auspicio che rivolgiamo agli imprenditori ed ai nostri associati, conclude il presidente Romano che invita la signora Raffaella a fare la sua conoscenza presso la sede territoriale di Benevento.