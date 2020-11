Covid, positiva un'operatrice della casa di riposo L'annuncio del sindaco di Molinara, Giuseppe Addabbo

La positività al covid 19 di un'operatrice sanitaria della casa di riposo preoccupa Molinara. Il sindaco, Giuseppe Addabbo, fa il punto sulla situazione e annuncia nuovi controlli per circoscrivere i contagi.

"Cari concittadini vi comunico i dati ufficiali sulla situazione epidemiologica da Covid-19 nella nostra comunità. Ad oggi, a Molinara, abbiamo avuto 13 contagiati. Fortunatamente il primo caso si è negativizzato. Le ultime settimane sono state le più difficili, il virus avanza inesorabile senza freni, sono aumentati i contagi dappertutto, a Molinara come nei comuni limitrofi. Così diventa difficile anche la tracciabilità. Intanto noi come da accordo con i medici di base della nostra comunità, continueremo a fare una diagnosi precoce e, in caso di positività, conseguente isolamento che diventa la procedura fondamentale per circoscrivere il più possibile il contagio. Ieri sera in seguito alla positività riscontrata in una operatrice della nostra casa di riposo, sono state messe in campo tutte le procedure previste dai protocolli sanitari dall'ASL di Benevento. Infatti nella mattinata di domani si procederà ad eseguire i tamponi molecolari nei confronti di operatori e ospiti. Nella speranza che non ci siano contagiati nella nostra Casa di Riposo. Visto anche alcuni intrecci con la scuola ho ritenuto opportuno nelle more di aspettare l'esito dei tamponi, in via precauzionale quindi, lunedì 30 novembre ci sarà la chiusura della scuola dell'infanzia e la prima classe della scuola primaria.

Da due giorni ho terminato la quarantena grazie alla negatività dei due tamponi a cui mi sono sottoposto, in questo modo posso seguire più da vicino, l'evolversi di queste vicende legate al Covid-19 e dell'intera questione amministrativa del nostro comune. Per me non è un momento facile, visto che questo bruttissimo male ha colpito un mio familiare diretto. Come ho avuto modo di dire, in un altro post, diventa difficile dividersi tra la responsabilità pubblica e i problemi personali e privati. Sono stati per me giorni drammatici, tra paura e angoscia ora sembra vedersi un po' di luce e Spero che tutto si risolva nel modo migliore. Come cittadini tutti abbiamo il dovere morale di alzare il livello di guardia, di attenzione, lo dobbiamo fare per noi e per gli altri. Rispettiamo le regole, usiamo sempre i dispositivi di sicurezza, in caso di lieve sintomi da un banale raffreddore o semplice colpi di tosse trattiamo tutto con la massima accortezza chiamando subito il proprio medico. La vita sociale oggi va limitata e le persone fragili, già colpite da altre patologie, e gli anziani vanno tutelati. Non dico non uscite, evitate però feste,momenti conviviali e incontri non necessari. È una raccomandazione. Il virus Circola...".