Covid, ancora due decessi al San Pio I bollettini dell'ospedale e dell'Asl. Ci sono 33 nuovi positivi

Ancora due decessi nell'area covid dell'ospedale San Pio di Benevento. E' quanto emerge dal bollettino del nosocomio sannita.

Si tratta di due persone residenti in provincia di Benevento. L'uno, come già detto, è un uomo di 46 anni di San Martino Sannita (leggi qui), l'altra una donna di 86 di Pietrelcina.

E non ci sono dimessi. Sono dunque 99 i pazienti positivi attualmente al San Pio (87 sanniti, 12 provenienti da altra provincia) con 9 persone in terapia intensiva, 14 in pneumologia, 25 malattie infettive, 41 in medicina interna, 10 in medicina d'urgenza.

L'Asl, invece, comunica 33 nuovi positivi, dai 146 test effettuati. Di questi 6 sono sintomatici e 27 asintomatici, 20, invece, i guariti. E il totale dei positivi arriva a 2275.