Nuova vittima al San PIo: muore un 86enne Residente a Pietrelcina: non ci sono nuovi ricoveri covid nelle ultime 24 ore

Una vittima al San Pio nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 86 anni residente a Pietrelcina.

Per quanto attiene al nosocomio Sannita cala il numero dei ricoverati: sono 61 contro i 63 di ieri. Ciò in virtù di un paziente dimesso, residente in un altra provincia e purtroppo del decesso dell'anziano di Pietrelcina.

C'è anche una notizia positiva: non risultano, evidentemente, nuovi ricoverati nelle ultime ventiquattro ore.