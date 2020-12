Covid. Il Sannio piange Cosimo, 58 anni di Montesarchio Ennesimo decesso al San Pio. Il ricordo dei colleghi della Trotta bus e il cordoglio del sindaco

Ancora una vittima nei reparti covid dell'Ospedale San Pio di Benevento, dove nella serata di ieri ha purtroppo perso la vita un 58enne ricoverato in terapia intensiva. L'uomo, di Montesarchio, era un dipendente della Trotta bus, l'azienda che a Benevento effettua il trasporto pubblico e gestisce i parcheggi a pagamento. Appresa la notizia della morte del 58enne, i colleghi hanno voluto esprimere il loro dolore con un ricordo.

“Siamo affranti dal dolore – scrivono -, piangiamo la dipartita dell'amico e collega Cosimo. Ancora non riusciamo a credere che il nostro amico, sempre vivace, sempre allegro e con una parola buona per tutti abbia ceduto a questo terribile virus. Non potremo mai dimenticare i tanti turni di lavoro espletati fianco a fianco, i momenti belli ma anche quelli difficili della vita lavorativa e familiare, tutto abbiamo condiviso. Sei riuscito a farti voler bene con una facilità che solo un uomo buono come te può riuscire. Buon viaggio Cosimo, siamo certi che le porte del paradiso per te siano già spalancate, noi tutti ed in particolare i colleghi del settore mobilità, i controllori, ti ricorderemo sempre con immenso affetto. Ciao Cosimo, riposa in pace”.

In mattinata il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano, ha espresso il cordoglio dell'amministrazione: "Ancora una volta dobbiamo annunciare il decesso di un nostro concittadino risultato positivo al coronavirus. Cosimo, un amico, non ce l'ha fatta: un'altra vittima, di soli 58 anni, che purtroppo dobbiamo salutare. Un altro pezzo della nostra cittadina - ha concluso il primo cittadino - che se ne va, decisamente troppo presto, in un anno devastante. A Cosimo un saluto dal profondo del cuore, un abbraccio ai suoi familiari di cui mi onoro essere amico da sempre.

Salgono così a 98 i decessi di sanniti dallo scorso mese di agosto.