Italo a Benevento, l'azienda frena i viaggiatori sperano L'azienda spiega: "A causa della pandemia non abbiamo ancora potuto emettere un orario completo"

Che i convogli ferroviari di Italo da qualche tempo transitassero, senza passeggeri, per la stazione ferroviaria di Benevento era noto a tutti, specialmente a chi aveva avuto l'occasione di vedere il treno ad alta velocità di colore rosso bordeaux fermo nella stazione centrale. La speranza era quella di poter vedere presto i convogli far scalo nel capoluogo sannita dal quale i viaggiatori potevano raggiungere Roma, Milano e Torino in poco tempo e soprattuto senza fare scali in altri snodi ferroviari. Ipotesi sulla quale ieri Noi Campani, con una nota stampa aveva annunciato: "Dal primo febbraio 2021 si potrà viaggiare dal Sannio al Nord Italia a bordo di un unico treno”.

Oggi invece è “Italo” che raffredda gli entusiasmi con una nota ufficiale dell'azienda che spiega: “teniamo a precisare che l’unico orario ufficiale dei nostri treni è quello che pubblica la compagnia. A seguito della pandemia e delle restrizioni governative dovute ai numerosi contagi, non abbiamo ancora potuto emettere un orario completo per la stagione invernale come gli anni passati, ma lo aggiorniamo periodicamente adeguando la nostra offerta al periodo che stiamo vivendo. Non appena ci saranno aggiornamenti sulla situazione di emergenza sanitaria, saremo felici di informare tutti i passeggeri e gli organi di stampa sull’evoluzione del nostro orario e sulle novità alle quali stiamo lavorando”. Insomma, non una smentita, ma un richiamo al periodo che stiamo vivendo. Ora si spera che presto, magari terminata l'emergenza sanitaria, da Italo possa arrivare l'ufficialità sulla possibilità di poter salire a bordo dei convogli ad alta velocità.