Poliziotti raccolgono fondi per la Caritas di Benevento Il questore Bonagura ha consegnato la somma a don Nicola De Blasio

Il questore della provincia di Benevento, Luigi Bonagura, questa mattina ha consegnato al direttore della Caritas Diocesana, don Nicola De Blasio, la somma di denaro che i poliziotti in servizio nel Sannio hanno raccolto per i più bisognosi. Un'iniziativa di solidarietà che il personale della Questura ha scelto di avviare con una offerta, su base volontaria, in occasione del Natale. Soldi che serviranno per la distribuzione di pasti ai bisognosi ed agli anziani soli, “per far sentire – spiecano dalla Questura di via De Caro - la vicinanza della Polizia di Stato alle persone meno fortunate, in giorni di festa che, quest’anno, si presentano ancor più diversi. Un gesto semplice ma sentito perché “non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore “ (Madre Teresa di Calcutta)”.