Povertà, situazione drammatica nel Sannio. "Temo per futuro" FOTO - Allarme di don Nicola de Blasio. Con l'Arma al via distribuzione panieri per le famiglie

“La situazione nel Sannio per quanto riguarda la povertà è drammatica e temo per il futuro”. Così il direttore della Caritas diocesana di Benevento, don Nicola De Blasio che questa mattina ha avviato con l'arcivescovo Felice Accrocca e il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Germano Passafiume la distribuzione del quarto paniere alimentare organizzato per dare un aiuto concreto alle famiglie sannite colpite dalla crisi economica accentuata anche e soprattuto dalla pandemia.

“Temo per i prossimi mesi quando le aziende potrebbero licenziare, potrebbero doversi trovare di fronte a imminenti pagamenti prorogati nei mesi scorsi. Tutto arriverà a scadenza ha rimarcato don Nicola - e allora bisogna fare in fretta. Sul piano sanitario bisogna evitare la terza ondata ma bisogna fare qualcosa anche e soprattuto a livello economico per aiutare chi è in difficoltà e potrebbe esserlo ancora di più tra qualche mese. Non vorrei trovarmi di nuovo qui per la quinta volta a primavera”.

“Noi cerchiamo di contenere il divario tra le istituzioni e la gente che davvero è in difficoltà. Le persone bisognose non devono sentirsi sole e non lo sono”. Questa la mission dell'iniziativa di oggi a Benevento che vede fianco a fianca lo Chiesa sannita con l'Arma dei Carabinieri. A rimarcarlo è stato l'arcivescovo Felice Accrocca che ha poi messo l'accento sull'importanza di programmare una strada comune per fare in modo di contenere la crisi economica che attanaglia le nostre zone: “Il covid ha accelerato i processi già in atto di unione programmatica per superare le difficoltà delle aree interne. Non bisogna perdere tempo altrimenti sarà troppo tardi. Quindi agire con ponderatezza, intelligenza ma senza perdere tempo” ha rimarcato l'arcivescovo di Benevento che ormai da mesi sta cercando di mettere insieme tutte le forze – politiche, istituzionali e della Chiesa – affinché si programmi un rilancio importante per tutte le aree interne in Campania.

“L'Arma dei carabinieri nasce proprio per questo, per stare vicini alle persone in difficoltà”, ha invece commentato il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Germano Passafiume che ha presenziato – presente anche il comandante della Compagnia di Benevento, il maggiore Vincenzo Falce ed altri militari – alla distribuzione dei panieri alimentari per le famiglie bisognose. Il numero uno dell'arma sannita ha poi rimarcato: “La nostra capillarità sul territorio ci consente di garantire al cittadino quella vicinanza per affrontare questi momenti così difficili”.

Sono 472 le richieste giunte alla Caritas per i panieri alimentari. Di queste ne sono state accettate 400. Poi però la Caritas ha esteso ancora di più i panieri e tra oggi e domani ne saranno distribuiti ben 444. “Tutti avranno un aiuto” ha però annunciato don Nicola De Blasio. “Anche le persone che non sono rientrate riceveranno la spesa grazie al banco alimentare. “Chi ha presentato la domanda non è il solito furbetto, ma si tratta di persone che ne hanno davvero bisogno. Questa è l'idea e la missione della Caritas”.