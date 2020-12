Covid: muore un 91enne di Dugenta Al San Pio un decesso. 2 i pazienti dimessi

Ancora un decesso al San Pio di persona positiva al coronavirus: si tratta di un uomo di 91 anni di Dugenta. E' la 149esima vittima al San Pio dall'inizio dell'epidemia. E sono 59 allo stato i pazienti ricoverati in area covid del San Pio: 4 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, 11 in pneumologia intensiva, due in più rispetto a ieri e 44 negli altri reparti. 52 sono i pazienti della provincia di Benevento e ormai solo 7 arrivano da fuori provincia.

Due i pazienti dimessi nelle ultime 24 ore: un sannita e un paziente che proveniva da altra provincia.