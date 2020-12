Riapre Mercato Santa Colomba e sosta gratis al megaparcheggio Nella struttura di via del Pomerio parcheggio libero dal 20 dicembre al 6 gennaio

La riapertura del mercato regionale di Santa Colomba e la sosta gratis al megaparcheggio sono due tra le novità emerse dalla riunione che si è tenuta questo pomeriggio a Palazzo Mosti, con il sindaco Clemente Mastella, richiesta da Confcommercio.

All’incontro hanno partecipato Nicola Romano per Confcommercio, Mario Carfora per Mio Italia (sezione Campania), l’Assessore Luigi Ambrosone e l’Assessore Alfredo Martignetti. Diverse le richieste avanzate dalla Confcommercio, alcune delle quali erano state oggetto, anche nei giorni scorsi, di medesime istanze da parte di altre associazioni di categoria.

L’esito della riunione è stato soddisfacente, anche se non tutte le richieste erano allo stato accoglibili, in quanto vi è stata la diponibilità del Sindaco Mastella ad autorizzare: Il mercato regionale di Santa Colomba, che sarà riaperto già da questo sabato. La richiesta era pervenuta, nei giorni precedenti, anche dalle associazioni di categoria ANVA-CONFESERCENTI ASSOCAMPANIA e altre con le quali, domani mattina, si terrà ulteriore incontro c/o l’assessorato al commercio con l’Assessore Alfredo Martignetti; i parcheggi gratuiti per il periodo natalizio.

L’Assessore Ambrosone ha comunicato che sarà possibile parcheggiare gratuitamente dal 20 dicembre al 6 gennaio al megaparcheggio e che vi sarà la disponibilità a verificare ulteriori possibilità anche dopo le festività natalizie.

Tale richiesta era stata avanzata anche in precedenza da Antonio Campese per CLAAI e da Gianluca Alviggi per Confesercenti nel corso di una riunione tenutasi con l’Assessore al Commercio Alfredo Martignetti.

La riunione è stata anche l’occasione per riformulare l’invito a tutti di incentivare il commercio locale, nell’attesa che sia possibile adottare ulteriori misure a sostegno delle categorie colpite dalla crisi economica dovuta al Coronavirus.