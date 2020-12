Pensionamenti vigili del fuoco, targa ricordo del Conapo L'omaggio del segretario nazionale Brizzi per Gaetano Bocchini e Francesco Mascia

Una targa ricordo è stata consegnata a nome del Segretario Generale del Conapo, Antonio Brizzi a due vigili del fuoco di Benevento andati in pensione. Il riconoscimento è stato consegnato dal segretario provinciale del sindacato autonomo, Livio Cavuoto che ha voluto ringraziare i due colleghi iscritti.

In una lettera consegnata assieme alla targa, il messaggio di Brizzi: “L’anno che sta volgendo al termine è stato per il Conapo non soltanto un anno di intenso lavoro ma anche un anno in cui finalmente abbiamo visto concretizzarsi un risultato grande nella lunga lotta per l’equiparazione economica dei Vigili del Fuoco alle Forze di Polizia. Certo il risultato finale non è ancora raggiunto ma un grosso passo è stato fatto e già vediamo il tanto meritato e sudato risultato”.

“Avere coraggio, rompere gli schemi e puntare in alto: questo è il Conapo”, ha commentato Cavuto che spiega: “Questo è senza dubbio il Segretario Generale Antonio Brizzi che ha dedicato anima e corpo a combattere per ottenere l’equiparazione alle Forze di Polizia ed a cui, in questo momento va il mio pensiero. Il Conapo ha reso possibile ciò che pareva impossibile, anche grazie a questi colleghi che in quest’anno hanno raggiunto quell’obiettivo che si chiama pensione contribuendo a far accadere ciò”. In conclusione Cavuoto, “esprime i migliori auguri ai due pensionati Gaetano Bocchini e Francesco Mascia per l’inizio di un nuovo periodo di vita sicuramente importante con la felicità di guardare al futuro con gioia e serenità”.