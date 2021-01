Covid, 14 ospiti e 3 operatrici di nuovo positivi in rsa L'annuncio del sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Agostinelli

Ancora casi di covid nella casa di riposo di San Bartolomeo in Galdo. Ad annunciarlo, dal suo profilo facebook, il sindaco del centeo fortorina Carmine Agostinelli.

"Speravo riuscissimo a lasciarci alle spalle (pur se gradualmente) l’incubo del 2020.

Invece siamo punto e a capo.

Proprio tra ieri sera tardi e stamattina ho avuto notizia e conferma che 14 ospiti e 3 operatrici della casa di riposo sono nuovamente positivi.

Dico “nuovamente” positivi perché agli ultimi 2 tamponi effettuati gli ospiti positivi erano scesi a 2.

Qualcosa non ha funzionato!

Non voglio assolutamente infierire o allarmare ma a questo punto appare fondato il sospetto che il preciso protocollo prescritto non sia stato perfettamente rispettato.

Cercheremo di capirlo, insieme all’Asl, nei prossimi giorni!

La mia vicinanza e la mia disponibilità nei confronti della struttura è sempre massima e non viene certamente meno, ma non può essere seconda alla tutela degli ospiti, di chi vi lavora e dell’intera comunità!

Per il resto, l’evoluzione epidemiologica della nostra comunità appare piuttosto tranquilla e sotto controllo. Quasi tutti i casi si sono negativizzati. I positivi (al di fuori della casa di riposo) sono nell’ordine di poche unità.

Non rilassiamoci e non abbassiamo la guardia! È ancora presto!

Speravo sicuramente di salutarvi meglio stamattina ma era doveroso informarvi tempestivamente come ho sempre fatto".