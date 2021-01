Ancora due decessi nei reparti covid del San Pio Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento: 51 i pazienti ancora ricoverati, 2 i dimessi

Si apre male il nuovo anno per il Sannio sul fronte delle vittime. Anche oggi due decessi nei reparti covid del San Pio di Benevento. Non ce l'hanno fatto due pazienti entrambi beneventani ricoverati nell'area dell'ospedale dedicata all'emergenza coronavirus.

Ma ci sono state in giornata anche due nuove dimissioni di un paziente sannita ed un altro residente in altre province. E passa da 54 a 51 il dato dei pazienti positivi ricoverati in ospedale. Di questi 4 sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 10 a pneumologia sub-intensiva, 7 a malattie infettive, 20 a medicina interna e 10 a medicina d'urgenza. E' quanto emerge nel consueto bollettino comunicato dal San Pio per oggi, venerdì 1 gennaio, in cui viene precisato che i pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna sono 167 su complessivi 743 trattati (sospetti 204 e accertati 539) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano 317. Dei 539 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 395 sono residenti nella provincia di Benevento.