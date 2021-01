Asl: 12 nuovi positivi e 31 guariti nel Sannio Curva dei contagi al 12 per cento

Novantotto tamponi analizzati e 12 positivi al coronavirus: questi i risultati delle ultime 24 ore per l'Asl di Benevento, con la curva dei contagi al 12 per cento dunque.

Dei dodici positivi tre presentavano sintomi covid, mentre gli altri nove erano asintomatici. Anche oggi i guariti tuttavia superano i nuovi positivi, con 31 persone non più positive al coronavirus. Due i decessi.