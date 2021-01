Vaccinazioni al via in Valle Telesina, ecco l'ambulatorio Oggi le prime dosi iniettate agli operatori sanitari. Volpe: si procede spediti e alta l'adesione

Lo aveva anticipato qualche giorno fa il direttore generale dell'asl di Benevento, Gennaro Volpe: "Il 2 apriremo l'ambulatorio presso l'ospedale di Cerreto Sannita". ed oggi, 2 gennaio, il presidio è stato aperto e le prime vaccinazioni contro il covid agli operatori sanitari delle strutture pubbliche e private sono state fatte. Interessati gli operatori sanitari del distretto telesino maggiormente esposti al contagio e gli operatori delle strutture sanitarie territoriali convenzionate.

“Stiamo lavorando a tamburo battente - ha dichiarato il dottore Volpe presente al 'taglio del nastro' - perchè questa campagna di profilassi vaccinale continui senza sosta nei prossimi giorni, secondo le priorità e il cronoprogramma che abbiamo definito. Saremo presenti sul territorio, presso i nostri distretti, con l’obiettivo - conclude Volpe - di favorire la più ampia adesione a quella che possiamo definire la prima vera battaglia vinta contro il Covid”.

“Un'altra giornata epocale per la nostra azienda sanitaria – ha commentato ancora il direttore generale dell'Asl, Volpe che poi annuncia i prossimi passi nella dura lotta contro il coronavirus -. Con l'avvio delle vaccinazioni in Valle Telesina vogliamo dare un segnale forte a tutta la comunità e in questa prima fase agli operatori sanitari impegnati nella lotta contro il Covid. L'apertura di Cerreto è la conferma del nostro impegno per la struttura sanitaria territoriale. Prossima tappa – ha annunciato il dottore Volpe - è l'apertura di altri centri per le vaccinazioni a Benevento. Contiamo per il sette di gennaio di aprire ulteriori tre ambulatori vaccinali. Siamo al lavoro già da oggi. L'adesione da parte dei sanitari nel Sannio è veramente massiccia. A Benevento il giorno della vigilia di Capodanno abbiamo vaccinato tutti i sanitari convocati. Anche oggi a Cerreto la campagna è partita nel migliore dei modi. Tutti sono arrivati presso l'ambulatorio di prima mattina per essere vaccinati. Un bel segnale”.