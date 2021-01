Covid, al San Pio nessun decesso ma quattro nuovi ricoveri Nei reparti dedicati alla cura del coronavirus sono 54 i degenti. una sola persona dimessa oggi

Nessun paziente deceduto nelle ultime ore nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Una buona notizia dal nosocomio sannita dove ieri, invece, si erano registrate due vittime.

Quattro invece sono i nuovi ricoveri che fanno salire a 54 il numero totale delle degenze. Una sola persona dimessa nel secondo giorno del 2021. per quanto riguarda la situazione dei reparti del padiglione Santa Teresa, da mesi interamente occupato dalle degenze per la cura del coronavirus, risultano essere quattro i degenti in terapia intensiva; 10 quelli in Pneumologia sub intensiva; nove invece le persone ricoverate in Malattie infettive, 21 in Medicina interna. Ed infine, nove i posti letto occupati in medicina d'urgenza sub intensiva ed un solo paziente in attesa nell'area isolamento covid presso il Pronto Soccorso del Rummo.