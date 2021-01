Cinghiale nei pressi dell'Arco di Traiano e sui binari L'animale avvistato dai cittadini, è intervenuta la Polizia

Singolare avvistamento, questo pomeriggio, in pieno centro. Ancora una volta un cinghiale si è spinto tra le strade della città e precisamente in via Tiengo. L'animale proveniente, verosimilmente, dalle sponde del Calore è stato avvistato da alcuni residenti.

I cittadini hanno immediatamente segnalato la presenza del cinghiale alle forze dell'ordine. La Polizia è così intervenuta per cercare di individuare l'animale che si è diretto lungo i binari, in prossimità della fermata ferroviaria Benevento Arco Traiano, e verso via Valfortore.