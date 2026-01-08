Quel colpo di pistola alla fronte su mandato dell'ex, lei salva per miracolo Benevento. Difetto notifica, slitta a febbraio processo a 2 persone. Già condannato Nicola Fallarino

La mancata notifica dell'odierno appuntamento in aula all'avvocato Domenico Dello Iacono, che assiste con il collega Fabio Ficedolo Alessia Petrucciani, 44 anni, ha determinato lo slittamento al 19 febbraio del giudizio immediato chiesto dal procuratore Gianfranco Scargò nei confronti, oltre che di Petrucciani, di Salvatore Giangregorio (avvocato Claudio Fusco), 38 anni.

Si tratta delle due persone di Benevento chiamate in causa dalle indagini della Mobile sul tentato omicidio di Annarita Taddeo – parte civile con l'avvocato Benedetta Masone -, che l'11 novembre 2023, dopo essere stata centrata da un colpo di pistola alla fronte, si era miracolosamente salvata. Un tentato omicidio, aggravato anche dalla premeditazione, per il quale è stato condannato in via definitiva a 10 anni, come mandante, l'ex della donna: Nicola Fallarino, 41 anni, di Benevento, diventato collaboratore di giustizia.

Secondo gli inquirenti, Petrucciani avrebbe consegnato un motorino, risulatto rubato, ed una pistola calibro 6.35 a Giangregorio, che l'avrebbe usata contro Taddeo. Per entrambi anche le accuse di rapina, porto illegale di arma e ricettazione.

I fatti si erano verificati poco dopo le 6, al rione Libertà. Secondo una prima ricostruzione, uscita di casa con il cane per andare al lavoro nel bar che gestiva, la 32enne si era trovata di fronte, sul pianerottolo, un uomo che, volto coperto da un casco, aveva sparatoed aveva spinto la malcapitata all'interno dell'appartamento, sottraendole due telefonini e la somma di 2mila euro che custodiva nella borsa. Poi era fuggito in sella ad un motorino, facendo perdere le sue tracce. Soccorsa, la malcapitata era stata trasportata al San Pio ed operata, riuscendo a scamparla.