Detenzione e spendita di banconote contraffatte: 22enne fermata dai carabinieri La donna, di Avellino trovata con 450 euro falsi: disposti gli arresti domiciliari

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento hanno arrestato una 22enne residente ad Avellino, ritenuta responsabile di detenzione e spendita di banconote false.

La giovane è stata fermata mentre si trovava in una Ford Fusion in compagnia di un 37enne della provincia di Avellino.

Scesa dal veicolo la donna secondo l'accusa avrebbe tentato di buttare via alcune banconote, gettandole a terra dopo averle preventivamente strappate.

In particolare, rinvenute tre banconote da 50 euro e quattro banconote da 20 euro.

Durante la perquisizione sono i carabinieri hanno inoltre trovato, sul tappetino anteriore lato passeggero, ulteriori quattro banconote da 50 euro. Le banconote, per un valore complessivo di 430 euro sono risultate false e per questo sequestrate.

Durante l'identificazione, inoltre, il 37enne alla guida del veicolo è risultato non avere la patente perchè precedentemente revocata e per questo motivo è stato denunciato mentre l'auto è stata sequestrata.

Alla donna sono stati concessi i domiciliari.