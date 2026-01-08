Benevento, le gare del vivaio e le classifiche: la Primavera sfida la Ternana Torna in campo la formazione giallorossa di De Angelis. Prosegue la sosta per le altre

Scenderà in campo solo la Primavera nel prossimo weekend di calcio giocato. La formazione allenata da De Angelis tornerà in campo dopo le festività natalizie, con la penultima giornata del girone d'andata. I giallorossi sono reduci da un buon momento di forma, con le quattro vittorie consecutive che gli hanno permesso di agganciare il secondo posto in classifica. All'Avellola, la Strega cercherà di proseguire il periodo positivo, contro una Ternana che è a ridosso della zona play off. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 14:30. Prosegue la sosta per le altre formazioni giovanili del Benevento che torneranno in campo il prossimo 18 gennaio.

Primavera 2, la classifica: Empoli 27, Benevento 24, Pescara 23, Pisa 22, Bari, Ternana e Spezia 21, Perugia 20, Avellino 19, Monopoli 18, Catanzaro 16, Cosenza 15, Ascoli 14, Palermo 9, Salernitana 8, Crotone 5.