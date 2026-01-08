In garage ordigni esplosivi "micidiali", a giudizio un ex finanziere Benevento. A febbraio il processo per un 50enne

Se la scelta non ricadrà su un rito alternativo, prenderà il via dinanzi al Tribunale, il 24 febbraio, il giudizio immediato fissato dal gip Maria di Carlo, su richiesta della Procura, a carico di Barbato Vincenzo Iannucci (avvocato Antonio Leone), 50 anni anni, l'ex finanziere di Castelvenere che i carabinieri avevano arrestato nel settembre 2025 per detenzione di ordigni esplosivi con “potere dirompente micidiale”, completi di dispositivo a radiocomando con pacco batteria e telecomando.

Nel corso di una perquisizione, i militari avevano rinvenuto in un baule, sistemato nel garage di casa, quattro ordigni di fattura artigianale.

Su disposizione del pm Maria Colucci, l'uomo era finito in carcere, che aveva lasciato dopo la convalida, nel corso della quale aveva sostenuto di aver comprato quei fuochi pirotecnici a Napoli per il Capodanno: alcuni erano stati esplosi, gli altri li aveva conservati Per lui i domiciliari, poi l'obbligo di dimora a San Lorenzo Maggiore.