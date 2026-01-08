Benevento, il ritorno di Caldirola: è allenato ed è in condizione L'ultima partita in giallorosso il 23 maggio del '21. a Torino: era il capitano

Alla notizia del ritorno in giallorosso di Luca Caldirola qualcuno aveva paventato che non giocasse da un bel po' di tempo e che dunque fosse fuori condizione. Il fatto è che quando si gioca in serie D è facile perdere contatto con la realtà. Caldirola è invece perfettamente allenato: da quando in estate decise di lasciare il calcio professionistico e di legarsi alla Folgore Caratese che gioca appunto in serie D, ha fatto segnare la bellezza di 12 partite consecutive intere (tutti e 90 i minuti) nell'arco di tempo dal 5 ottobre al 21 dicembre. Col suo arrivo la Caratese si è presa la testa della classifica e la detiene tutt'ora (Caratese 36; Brusaporto 34; ChievoVerona 33; Milan Futuro 31; Casatese e Villa Valle 30).

Ha saltato, per ovvie ragioni, solo l'ultima partita della Folgore contro la Varesina del 6 gennaio, andando solo in panchina. Per chi non lo sapesse la squadra brianzola ha giocato con un 4-3-3, e Caldirola ha sempre ricoperto il ruolo di centrale di sinistra nella linea a quattro.

Ricordiamo che l'ultima partita tra i professionisti risale appena ad otto mesi fa: ultima di campionato di serie A il 24 maggio 2025 a San Siro: si giocava Milan-Monza e Caldirola scese in campo con la fascia di capitano sul braccio. Poi in estate la scelta di lasciare il professionismo e abbracciare il progetto della Folgore Caratese: “Avevo ricevuto offerte sia dalla Serie B sia dall’estero, ma arrivato a quel punto della carriera ero alla ricerca di un progetto che mi stimolasse. Se avessi cercato i soldi non sarei andato alla Caratese, ma all’estero”. Spiegazione semplice alla decisione di lasciare le categorie professionistiche: “Non mi interessava la categoria, ho avuto la fortuna di fare una carriera che reputo importante”. Ora però, seguendo il cuore, torna a calcare palcoscenici più suggestivi. Torna a Benevento per riprendere il filo interrotto (anche questo) in serie A: l'ultima partita in giallorosso sul campo del Torino il 23 maggio del 2021, ancora con la fascia di capitano sul braccio (nella foto di Mario Taddeo).