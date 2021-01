Screening Codiv-19 a San Leucio del Sannio Da martedì a venerdì presso il Centro Delta a disposizione 500 tamponi per i residenti

Il Comune di San Leucio del Sannio informa i cittadini che è stato programmato un percorso di screening per effettuare gratuitamente i tamponi antigenici per individuare eventuali positività al Covid-19.

Da martedì 12 gennaio 2021 fino a venerdì 12 febbraio presso il Centro Delta sito in Apollosa alla S.S. Appia km 256 saranno disponibili 500 tamponi gratuiti per i cittadini sanleuciani. Per ogni nucleo familiare (ovvero stato di famiglia) saranno prenotabili 3 tamponi gratis.

Per accedere al test gratuito i cittadini dovranno ritirare presso il Comune di San Leucio del Sannio - Ufficio del Sindaco, il tagliando da presentare al Centro Delta al fine di effettuare il tampone. I ticket per la prenotazione potranno essere ritirati dalle ore 11.30 alle 13.00, con il seguente calendario: lunedì (cognomi A-F), mercoledì (cognomi G-O), giovedì (cognomi P-Z).

"Visto quanto accaduto, e tutt’ora in atto in Italia e nella nostra regione - spiega il sindaco Nascenzio Iannace - l’intera Amministrazione Comunale ha fortemente voluto questa iniziativa, volta a preservare la salute dei concittadini e a riservare la giusta tranquillità alla vita sociale e familiare dei sanleuciani, con speciale attenzione a persone anziane, fragili, ammalate o in condizioni socio-economiche disagiate".